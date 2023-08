Pizzeria in fiamme, vigili del fuoco in azione in via Santa Cristina

Ieri sera, intorno alle 19, una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, é intervenuta in via sp270, inizio strada via Santa Cristina, nel comune di Formicola, allertati per un incendio sviluppatosi all'interno di un esercizio commerciale di ristorazione.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato i vari ambienti del locale completamente invasi dalle fiamme ed immediatamente si sono messi all'opera per spegnere l'incendio impedendo che lo stesso si propagasse alle abitazioni adiacenti.

In supporto alla squadra sono intervenute anche un'autobotte ed un'autoscala provenienti sempre dalla sede centrale del Comando.



Fortunatamente non risultano intossicati o feriti.