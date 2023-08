In fiamme sterpaglie e rifiuti, interventi dei vigili del fuoco

Continua il lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta contro gli incendi boschivi e di sterpaglie che si sono sviluppati soprattutto in questi giorni di caldo. Ieri tutte le squadre del Comando provinciale, dei distaccamenti, le squadre dell'antincendio boschivo, e quelle dedicate agli incendi nella Terra dei Fuochi, sono state impegnate in vasti roghi che si sono sviluppati in varie zone della provincia casertana.

Le zone maggiormente colpite sono state la montagna di Cervino e i versanti di Castel Volturno e Mondragone. I pompieri sono stati poi impegnati in un grosso incendio di circa 18.000 metri quadrati di sterpaglie miste a rifiuti, dove erano presenti anche carcasse di auto, scoppiato ieri nella zona industriale di Marcianise.

Il rogo, è stato domato dalla squadra del distaccamento di Marcianise con a supporto un'autobotte proveniente dalla sede centrale del comando.