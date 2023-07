Prelievo di funghi illegale nel parco di Roccamonfina, scatta il sequestro

Sequestro di funghi e un cestino: è il frutto di una perlustrazione nel Parco regionale di Roccamonfina delle guardie del Wwf che hanno stilato altre sanzioni e sequestri. Il nucleo provinciale di Caserta dopo un periodo di vigilanza ambientale nel meraviglioso Parco regionale di Roccamonfina e foce Garigliano, uno scrigno di biodiversità e natura da tutelare hanno eseguito i controlli per la prevenzione degli incendi boschivi: le guardie del Wwf si sono imbattute in alcuni cercatori di funghi abusivi.

Subito sono scattati i verbali e hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutto il materiale illecito prelevato e utilizzato.

«Il fenomeno del prelievo illegale di funghi e altri prodotti della natura è molto diffuso - dice Alessandro Gatto, Wwf - e diventa anche pericoloso quando i cercatori non sono autorizzati e soprattutto specificamente formati per il riconoscimento delle specie fungine mangerecce da quelle velenose, talvolta anche mortali. Si pensi che uno dei funghi prelevati a fine giugno 2023 e sequestrato dal Wwf è risultato velenoso».