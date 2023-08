Pulizia del verde e incendi, Napoletano interroga Marino

Prevenzione incendi, pulizia siti edificabili e delle aree incolte dei privati. Queste le criticità sulle quali il consigliere Pasquale Napoletano del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia interroga l'amministrazione comunale.

Il consigliere aveva già sottolineato - e lo ribadisce nel documento protocollato al Comune - come «siamo ormai nel vivo dell’estate, senza che l’emministrazione comunale abbia avuto l’autorevolezza di fare rispettare le vigenti normative in materia di protezione civile e tutela del territorio». Poi sottolinea che «sono possibili incendi in zone urbane, laddove l’incuria dei proprietari dei terreni limitrofi gli spazi comunali, che non provvedono alla pulizia e alla scerbatura, consentono a rovi e ad altre piante erbacee infestanti di tracimare nelle strade comunali e su altri spazi pubblici, creando oggi pericoli per il transito veicolare e per i pedoni che si vedono privati di marciapiedi e porzioni di strade, domani possibili incendi, che possono avere effetti devastanti» e che «diverse sono le aree nelle frazioni dismesse ed abbandonate con fitte vegetazione facile esca per incendi».

Tutto questo diventa premessa dell'interrogazione urgente nella quale il consigliere chiede a sindaco e assessore «se intendono attivare in tempi rapidi tutte le procedure previste dalla vigenti normative, obbligando i privati a eseguire i necessari lavori di scerbatura e quant’altro per garantire sicurezza ai cittadini che abitano in prossimità delle aree invase di erbacce e arbusti vari, che dai terreni privati, dove l’amministrazione comunale non può intervenire, invadono strade e marciapiedi».