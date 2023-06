Rifiuti, controlli nella "Terra dei Fuochi": sequestri e maxi-multe

Ciro Silvestro, già viceprefetto vicario della prefettura di Caserta, è il nuovo incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti in Campania. Napoletano, 57 anni, il neo dirigente ha prestato servizio presso le prefetture di Rimini, Napoli, Pisa, Grosseto e Caserta e l’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari e il Gabinetto del Viminale. Sostituisce Filippo Romano, nominato prefetto di Agrigento. Anche il 1° Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi ha concluso il semestre di competenza ed ha ceduto il comando da un altro reparto della Brigata, i Cavalleggeri “Guide” di Salerno.

Diversi i controlli effettuati la scorsa settimana. A Marcianise e Capodrise sono state controllate 5 attività commerciali e 17 auto, 8 persone sono state identificate, 2 denunciate e 3 sanzionate. A Marcianise il titolare di una fonderia è stato sanzionato per circa 26mila euro per la gestione dei rifiuti accumulati (rottami e ferraglia). Sempre a Marcianise, in un’attività di auto demolizione sono emersi violazioni amministrative e uno scarico di acque reflue senza autorizzazione. Il titolare è stato sanzionato per circa 48mila euro: sequestrate due aree. A Capodrise presso un deposito di materiale elettrico ed impianti, il titolare è stato multato di 38mila euro per detenzione incompleta e non corretta del registro di carico e scarico e per gestione non conforme di rifiuti.