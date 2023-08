Poste, restano aperti ad agosto tutti i 14 uffici di Caserta

Tutti aperti e operativi gli uffici postali del capoluolo nel mese di agosto. Lo comunica Poste Italiane sottolineando che le 14 sedi del comune di Caserta osserveranno un calendario di aperture alternate, garantendo sempre i consueti servizi.

In particolare, i 4 grandi uffici di via del Redentore, via Fuga, via Acquaviva e via Ferrarecce, che abitualmente sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, in questo periodo rimarranno operativi tutti i giorni al mattino, rispettando solo di pomeriggio un calendario alternato per consentire ai cittadini casertani di effettuare operazioni anche durante le ore antimeridiane. Gli altri 10 uffici postali di Caserta si alterneranno nelle aperture mattutine dal 5 al 30 agosto in maniera da coprire sempre tutto il territorio cittadino.

A Caserta, dunque, sarà sempre possibile trovare un ufficio postale aperto.

Nei grandi centri della provincia, da Aversa a Marcianise, da Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere, da Mondragone a Sessa Aurunca, così come nelle tante piccole località interne del territorio, i 156 uffici del Casertano resteranno operativi. L’Azienda conferma inoltre la propria attenzione per le località turistiche e per quelle in cui la popolazione aumenta nel periodo estivo dove le sedi continueranno a rispettare i consueti orari, fornendo così un servizio capillare e costante. È il caso di Mondragone e Baia Domitia, come di Vairano Carinola e Cellole. L'azienda ricorda che per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni i cittadini potranno utilizzare anche i 145 Atm Postamat, di cui 18 dislocati presso le 14 sedi cittadine, in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online.