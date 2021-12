Il Teatro San Carlo lancia Officine San Carlo: sette nuovi laboratori aperti a tutti

“La fabbrica urbana della creatività: il San Carlo a Vigliena” è un nuovo progetto di rigenerazione urbana finalizzato alla realizzazione di un polo della creatività che sia insieme formativo e produttivo, con l’obiettivo di valorizzare la nuova fabbrica urbana all’interno degli edifici presenti nel territorio di Vigliena. Nell’ambito del progetto, risultato vincitore dell’avviso pubblico della direzione generale creatività contemporanea del Mic per “Creative Living Lab III Edizione - Costruire spazi di prossimità”, il massimo napoletano è alla ricerca di aspiranti studenti interessati a partecipare a nuovi laboratori interdisciplinari “Officine San Carlo”.

Nello specifico, le Officine San Carlo si articoleranno nei seguenti laboratori:

Laboratorio di musica e spettacolo con Carlo Morelli, direttore del coro giovanile del San Carlo di Napoli. Il maestro Morelli metterà a disposizione dei suoi allievi la decennale esperienza artistica, coniugata alla spiccata sensibilità che lo ha già reso noto per riqualificazioni di spazi urbani, attraverso laboratori e spettacoli musicali. La formazione nell’ambito di questa “officina” è finalizzata alla messa in scena di uno spettacolo costruito su alcuni estratti dell’opera “Cavalleria Rusticana”.

Laboratorio di fotografia con il fotografo Luciano Romano docente esperto di fotografia. Il maestro Romano condurrà gli allievi in un percorso dell’immagine, composto dallo studio di luci e colori, e coadiuvato da prove sul campo, ispirate dal suggestivo spazio urbano di Vigliena.

Laboratorio di produzione audiovisiva finalizzata alla realizzazione di un documentario sul progetto di rigenerazione urbana a Vigliena. Mario Pistolese s’incaricherà, contemporaneamente, d’istruire i corsisti sulla produzione e la regia di contenuti audiovisivi e di realizzare, con l’aiuto degli stessi partecipanti, il documentario ufficiale del San Carlo sul progetto di Vigliena.

Laboratorio di Teatro in collaborazione con il Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio, sarà attivato un corso teatrale per i giovani del quartiere, e non solo, che vorranno mettersi alla prova su un palco per creare così una connessione speciale con le proprie inclinazioni artistiche e per creare un senso di comunità che travalichi il senso comune odierno di personalismo.

Laboratorio di scrittura creativa diretto da Giovanni Chianelli, giornalista del quotidiano Il Mattino, scrittore e autore. Chianelli, attraverso la sua esperienza trasversale, istruirà i corsisti alla storia ed all’applicazione della scrittura creativa. Laboratorio per bambini. Il corso verterà sulla creazione di un collage artistico che si fonderà con l’orto sostenibile realizzato nelle bottiglie riciclate dalla facoltà di agraria della “Federico II” di Napoli. Laboratorio di Content Creator. Il corso sarà diretto dal famoso creatore di contenuti digitali Giuseppe Casciano in arte Ceppeland, la mission sarà quella di instradare verso un percorso definito e incanalare nel versante giusto una passione amatoriale che possono avere i giovani d’oggi. Il tutto tramite l’obiettivo di creare una possibile chiave lavorativa del mezzo social.

I laboratori, completamente gratuiti, sono aperti a tutti i cittadini che abbiamo raggiunto la maggiore età. Le domande devono pervenire all’indirizzo g.tinaro@teatrosancarlo.it entro il 10/01/2022. Per maggiori informazioni: https://www.teatrosancarlo.it/it/news/la-fabbrica-urbana-della-creativita-san-carlo-a-vigliena.html

Oltre al bando Officine San Carlo, La Fondazione ha aperto una manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità di soggetti interessati a ricoprire il ruolo di Responsabile dei Servizi Musicali.

Per maggiori informazioni: https://www.teatrosancarlo.it/it/news/manifestazioni-interesse-responsabile-servizi-musicali.html