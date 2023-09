Questura, nuovi dirigenti: domani la conferenza stampa

Domani, alle ore 10,30, il questore Andrea Grassi sarà lieto di incontrare, nella sala stampa, i rappresentanti degli organi d’informazione e presentare i nuovi vertici della squadra mobile di Caserta: il dirigente, il vicequestore della polizia di Stato, Dario Mongiovì, il dirigente, vicequestore aggiunto della polizia di Stato, Massimiliano Mormone.

Il primo agosto scorso è approdato a Caserta il neo questore Grassi, ex questore della provincia di Vibo Valentia che dal 2021 ha lavorato per il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse fino all'arrivo in Terra di Lavoro.