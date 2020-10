È arrivato a San Felice a Cancello, nell'istituto comprensivo Francesco Gesuè, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Davanti ai cancelli della scuola - vandalizzata più volte nel corso del lockdown - ci sono vincitori del concorso Dsga, ex segretari scolastici che hanno consegnato una lettera alla ministra Azzolina e scandito cori di protesta.



«I decreti sicurezza saranno portati al Consiglio dei ministri fissato per lunedì sera», ha detto il premier a margine della visita confermando che nei prossimi giorni il governo andrà in Parlamento per «proporre la proroga dello stato di emergenza fino al gennaio 2021».