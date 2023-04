San Nicola la Strada, le aliquote Imu e Irpef approdano in consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di San Nicola la Strada, Eligia Santucci, ha convocato per il 18 aprile alle 18.30 in prima seduta, e il giorno dopo allo stesso orario in seconda seduta, il civico consesso.

Sono sei i punti all’ordine del giorno. Si parte dalla lettura e approvazione verbali seduta precedente per poi discutere della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che sarà argomentata dalla consigliera Tiziana De Chiara. Si passerà, quindi alla discussione sulla conferma dell’aliquota addizionale Imu e Irpef per il 2023 che sarà relazionata dall’assessore Raffaele Della Peruta.

Lo stesso assessore interverrà sull’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023. L’assessore Terracciano, invece, parlerà dello schema di convenzione tra il Comune di San Nicola la Strada, il Comune di Casapulla e il Comune di San Prisco per la gestione associata del servizio inerente “La verifica e validazione dei progetti ex D.Lgs 50/2016”, del servizio inerente l’autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/2004, delle funzioni in materia di Valutazione ambientale strategica”.