Scuola media “Ruggiero”, c'è il bando per la ricostruzione

Fissata per il 30 luglio la scadenza del bando di gara per un appalto integrato per i lavori di abbattimento e ricostruzione della Scuola Media “Ruggiero” di via Trento, nel Quartiere Acquaviva.

L’intervento, del valore di oltre 2,3 milioni di euro e finanziato nell’ambito del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), prevede due elementi fondamentali che caratterizzeranno la nuova scuola: la modernità e la sostenibilità.

La nuova scuola è stata concepita per soddisfare tutti gli stringenti requisiti della vigente normativa in materia di riduzione dei consumi e pertanto sarà dotata di un efficiente sistema di isolamento termico e di impiantistica moderna, anche ai fini di garantire l’accessibilità. Non vi saranno barriere architettoniche e verranno predisposte guide con diversificazione dei materiali di rivestimento per l’accesso di persone con disabilità.

Inoltre, saranno installati pannelli solari per ottenere una produzione di energia elettrica che dovrà poi alimentare l’intero plesso scolastico. Il risparmio energetico sarà ottenuto anche attraverso la realizzazione di un impianto elettrico all’avanguardia, che ridurrà al minimo i consumi energetici, così come dall’apposizione di infissi capaci di trattenere il calore d’inverno. Infine, sarà costruita anche una palestra polifunzionale, all’interno della quale sarà possibile praticare diversi sport e che consentirà all’intera comunità del Quartiere Acquaviva di poter usufruire di un significativo spazio di socialità e di aggregazione.



“Con questo intervento – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – proseguiamo la nostra opera complessiva di rigenerazione urbana del Quartiere Acquaviva che, proprio grazie alle risorse del PINQUA che siamo riusciti a intercettare, vivrà un processo di radicale trasformazione. Questa che è la zona più popolosa della città, assumerà un ruolo strategico, oltre a essere protagonista di tanti interventi che forniranno maggiore decoro a tutte le aree del quartiere e tanti servizi ai cittadini”

“Sin dall’inizio della consiliatura – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo – abbiamo dedicato grande impegno all’edilizia scolastica, programmando la realizzazione di nuove scuole e riqualificando quelle esistenti. La sicurezza dei nostri bambini e un’offerta formativa adeguata sono i punti di partenza per qualsiasi forma di crescita e di sviluppo. In particolare, la Scuola Media ‘Ruggiero’ è un modello sotto il profilo dell’innovazione e dell’ecosostenibilità. Le risorse del Pnrr ci stanno consentendo di realizzare scuole moderne ed efficienti, nuove mense e tante palestre, che rappresentano degli strumenti fondamentali per la crescita dei nostri giovani”.