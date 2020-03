Nelle stesse ore in cui veniva disposta la chiusura di tutte le scuole della Campania, a Caserta, alcune ludoteche avviavano una massiccia campagna pubblicitaria comunicando ai genitori lavoratori, disperati per lo stop alle lezioni, che le loro strutture sarebbero state aperte e pronte ad accogliere i ragazzini. Il tam tam via whatsapp ha raggiunto un numero considerevole di genitori, questo il testo della locandina: «Baby parking asilo-elementari, dalle 8 alle 14 dal 5 al 14 marzo, il servizio sarà svolto da operatori laureati». L'anomala campagna pubblicitaria è stata denunciata stamane da Il Mattino. Poco fa i carabinieri hanno denunciato i titolari di quattro ludoteche con l'accusa di non avere rispettato le misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 disposte ieri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dai controlli dei carabinieri della stazione di Caserta è emerso che hanno su 12 ludoteche, 4 erano aperte. All’interno i militari dell’Arma hanno accertato la presenza complessiva di nove operatrici e 38 bambini.

I titolari di dette ludoteche sono stati denunciati in stato di libertà per inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Le attività, dopo che i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori, sono state sospese. © RIPRODUZIONE RISERVATA