Sfila portafogli a una donna, bloccato spinge vittima e padre e terra: preso 33enne a Villa Literno

Si stava recando a prendere l’autovettura che aveva poco prima parcheggiato in via Vittorio Emanuele, a Villa Literno, quando è stata avvicinata da due extracomunitari che le hanno sottratto il portafogli dalla tasca del giubotto che indossava. La vittima, una 42enne del posto, accortasi di essere stata derubata, ha avuto la freddezza di seguire i due malfattori e nello stesso tempo di chiedere aiuto telefonico al marito e al padre che sapeva trovarli nei paraggi perché anche loro impegnati in delle commissioni.

Quest’ultimi, raggiunta la donna e con l’aiuto di alcuni passanti hanno tentato di bloccare i due malviventi.

Mentre uno dei due è riuscito subito fuggire l’altro, quello che ha sottratto il portafogli alla 42enne, è riuscito a liberarsi e fuggire in un secondo momento e solo dopo aver energicamente spintonato, fino a farli cadere a terra, la stessa vittima e il padre.

I militari dell’Arma, allertati da alcuni passanti, hanno notato un extracomunitario corrispondente alla descrizione fornita che fuggiva in direzione opposta alla loro. Immediatamente inseguito, è stato poi bloccato. Dopo perquisizione personale i carabinieri gli hanno rinvenuto all’interno della tasca destra del pantalone della tuta il portafoglio poco prima rubato contenente la somma di € 95, documenti di riconoscimento e carte di credito intestati alla vittima. L’uomo, di 33 anni, nigeriano, è arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua vetere. Dovrà rispondere di rapina impropria.