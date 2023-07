Spaccio di droga nella villetta, arrestati in due

Spaccio di droga. Questa l'accusa nei confronti di due giovani bloccati a cedere hashish nei pressi della rotonda di San Nicola la Strada.

A finire in manette, questa mattina, sono stati un 23enne del Gambia, sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Regione Campania, e un 26enne del Senegal.

I due, presso la villa comunale del largo rotonda di San Nicola La Strada, sono stati sorpresi a cedere 2 dosi di "hashish", per il peso complessivo di 1,5 grammi a un 28enne del posto. Per il 23enne si sono aperte le porte del carcere mentre il 26enne è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’acquirente, invece, verrà segnalato al Prefetto di Caserta per la violazione amministrativa.