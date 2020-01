Sprofonda la strada del Demanio: intervenga la Regione

GRAZZANISE



C’è una strada a Grazzanise, si chiama via Castellone e si trova nella frazione «Brezza». «È impraticabile, è strapiena di buche e voragini e la Regione non interviene per ripararla», sbottano i cittadini di Grazzanise che, in quella zona, vivono e lavorano. Si tratta di una carreggiata priva anche della recinzione e delle strisce continue. La strada conduce, infatti, ad alcune abitazioni e ad aziende bufaline, ma ogni volta che viene percorsa da auto, le vetture si riducono in pezzi.

L’intera provincia è costellata di strade rotte, ma Grazzanise in maniera particolare.

Al punto che il 14 gennaio scorso l’ex consigliera comunale del Pd del comune di Grazzanise, Teresa Cerchiello, ha presentato una denuncia ai carabinieri. «Dalle verifiche eseguite, abbiamo appreso che la strada è di proprietà del Demanio dello Stato - spiega la Cerchiello - quindi la Regione dovrebbe farsi carico delle spese per la manutenzione dell’arteria. È una vergogna lasciare tutto così».

I cittadini hanno scritto decine di volte alle autorità, ma, praticamente, non è stato fatto nulla e le famiglie che vivono a Brezza e i lavoratori che percorrono la via ogni giorno si sentono privati anche della dignità di uscire tranquillamente. «C’è il disinteresse della politica locale e dei nostri consiglieri regionali su questo argomento», ha concluso la Cerchiello che promette battaglia se la situazione non migliorerà. © RIPRODUZIONE RISERVATA