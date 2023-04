Strade, via ai lavori tra San Leucio e Vaccheria a Caserta

Partiranno il 12 aprile a Caserta i lavori di rifacimento della strada, la ex statale Sannitica, che collega San Leucio a Vaccheria. Si comincerà con la scarificazione del manto per poi proseguire con gli altri interventi fino ad arrivare all’apposizione del tappetino di asfalto. I lavori fanno parte del progetto complessivo di riqualificazione delle strade della città che interessa ben 19 arterie su tutto il territorio e che ha preso il via con la realizzazione del nuovo manto stradale in via Pigna a Tuoro, nel tratto di via Marchesiello compreso tra le due uscite della Variante Anas, e in via Gandhi, nelle immediate vicinanze della fiera settimanale di via Ruta.

Il programma di rifacimento delle strade proseguirà in maniera più spedita in corrispondenza del miglioramento delle condizioni climatiche, che consente all’asfalto di aderire in maniera migliore, senza il rischio di un nuovo ammaloramento del manto causato dalla rigidità delle temperature. Dopo il completamento dei lavori sulla strada di collegamento tra San Leucio e Vaccheria, il piano asfalti prevede che si intervenga in via Camusso, in via Passionisti e nella frazione di Mezzano, in via Assunta e in via Parrocchia. Successivamente, si passerà in piazza Matteotti,