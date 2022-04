Ucraina, percorsi di assistenza linguistica per donne e bambini a Caserta

Sono partiti a Caserta i percorsi di assistenza linguistica gratuiti organizzati dal Cidis, in collaborazione con Cisl e Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere), per le donne e i bambini ucraini in fuga dalla guerra. Il primo corso, appena iniziato, avrà una durata di circa un mese e mezzo e si svolgerà ogni mercoledì e venerdì nei locali della Cisl di via Ferrarecce. «Si tratta di una iniziativa - fanno sapere la referente provinciale del Cidis, Zoryana Panakhyd, e i segretari della Cisl di Caserta, Giovanni Letizia, Rosaria Manco e Nicola Cristiani - che intende fornire un supporto concreto alle necessità dei rifugiati, agevolarne l'integrazione sociale e fornire loro strumenti e competenze per affrontare al meglio la permanenza sul territorio italiano. Un messaggio di pace e solidarietà, quello rivolto al popolo ucraino, che si arricchisce ora anche di momenti di condivisione e apprendimento».

APPROFONDIMENTI LA STORIA Ucraina, quel viaggio della speranza sul pulmino dei tennisti... LA SOLIDARIETÀ Rifugiati ucraini, quanti ne ospita la Gran Bretagna? Le accuse di... L'ALLARME Ucraina, le istituzioni mondiali lanciano l'allarme: 260 mila...

Proseguiranno invece nella sede Cidis di corso Trieste ogni lunedì, mercoledì e venerdì i tre laboratori ludico-didattici per i bimbi ucraini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Venticinque attualmente gli iscritti ma il numero è destinato a crescere nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di insegnare loro la lingua divertendosi, attraverso favole, giochi, disegni, canzoni, video e testimonianze; e al tempo stesso offrire l'opportunità di ambientarsi e conoscere il Paese che li ha accolti. I laboratori del Cidis sono organizzati nell'ambito del progetto Remì (Reti per il contrasto alla violenza sui minori migranti) creato dalla Fondazione Ismu - Iniziative e Studi sulla Multietnicità - in partenariato con Il Melograno Cbm, Cidis e Cismai e co-finanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno.