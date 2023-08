Con mesi in anticipo sulla Chiara Ferragni in tenuta Venere botticelliana a reclamizzare quant'è bella l'Italia - era lo scorso aprile e giù polemiche - a Caserta si era provveduto a ingaggiare un nome che più grande non si può nel campo storico-architettonico: Luigi Vanvitelli. Lo ha fatto senza clamori ma con divertiti stupori che perdurano il titolare di una pizzeria a un passo dalla Reggia, sulla vetrina esterna troneggia la gigantografia dell'Architetto, riproduzione del quadro a olio firmato da Giacinto Diano detto "il Pozzolano" (1731-1804) che raffigura il Maestro in giacca di velluto e chemisier di seta ricamata, seduto in poltrona, nella mano sinistra un compasso che aveva e nella riproduzione non ha più. Sostituito, il "ferro del mestiere", da un trancio di pizza piegato "a libretto", il rosso del pomodoro, bianco latte i pezzetti di mozzarella che ne fanno intuire essere, la prelibatezza, una "Margherita", regina di là da venire, casomai un'"Amalia di Sassonia" con deferenza parlando. È l'anno delle celebrazioni per i 250 anni dalla sua morte, se lo immaginava "don Luigi" di finire con una pizza in mano e per di più influencer senza compenso?

