Domenica 7 Aprile 2019, 19:20

Un ragazzo di ventidue anni, incensurato, è stato fermato dalle Volanti della Questura di Caserta nella serata di ieri con 21mila euro in contanti. Il giovane, residente in provincia, è stato fermato a un posto di blocco e trovato in possesso di un borsone, nascosto nel vano portabagagli dell'auto, vicino alla batteria, con 21mila euro in banconote di vario taglio, da cinque a cento euro. Il denaro è stato sequestrato mentre il giovane è stato denunciato per riciclaggio in quanto non ha dato alcuna spiegazione plausibile sul perché si aggirasse con una quantità così consistente di denaro in contanti. Indagini in corso da parte della sezione Volanti diretta da Michele Pota.