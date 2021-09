Daniele Del Giudice morto, lo scrittore (autore di "Atlante Occidentale") aveva 72 anni

Questa notte è morto Daniele Del Giudice, scrittore, critico e giornalista. Aveva 72 anni ed era gravemente malato da tempo. Scoperto da Italo Calvino, sabato avrebbe dovuto ricevere il premio Campiello per la sua carriera perché considerato «uno dei più importanti scrittori contemporanei», ma non sarebbe andato a causa delle sue condizioni.

La carriera

Daniele Del Giudice era nato a Roma nel 1949. Aveva lavorato alla redazione di "Paese sera". Da molti anni viveva a Venezia. Ha pubblicato "Lo stadio di Wimbledon" (romanzo, 1983), "Atlante occidentale" (romanzo, 1985), "Nel museo di Reims" (racconto, 1988), "Staccando l'ombra da terra" (libro composto di varie narrazioni ma fortemente organico, 1994), "Mania" (raccolta di racconti, 1997), "I-Tigi. Canto per Ustica" (testo di uno spettacolo scritto con Marco Paolini, 2001 e 2009), "Orizzonte mobile" (altro libro composito ma unitario, 2009). Più recentemente sono stati raccolti suoi scritti nei due volumi "In questa luce" (saggi e scritti autobiografici, 2013) e "I racconti" (2016). Tra i suoi saggi letterari, l'introduzione alle "Opere complete" di Primo Levi (1997 e 2016). Nel 2002 gli è stato assegnato il premio Feltrinelli - Accademia dei Lincei per il complesso della sua opera narrativa. Tutti i suoi libri sono stati pubblicati da Einaudi.

Le reazioni

«Un grande scrittore, intellettuale raffinato e gentile. Riposa in pace», ha scritto su Twitter il commissario per l'Economia della Ue Paolo Gentiloni.