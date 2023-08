È' uscito il secondo episodio della Saga 'Viaggi di nuvole' sequel di Red Butterfly della scrittrice ischitana Manuela Bottiglieri

È uscito “Ninfae- il risveglio” il secondo episodio della saga “Viaggi di nuvole” e sequel di “Red Butterfly” della giovane e talentuosa scrittrice ischitana Manuela Bottiglieri.

In questo secondo racconto,la protagonista, Elettra,compie un viaggio alla scoperta di se stessa e del mistico mondo del quale la sua mente scopre di far parte, forse perché appartenente ad una stirpe magica. Inizia un'avventura alla ricerca del proprio destino e del senso di ciò che le sta accadendo.

“Ninfae- il risveglio” è una storia fantasy che stimola a non lasciarsi abbattere dagli imprevisti che durante la vita interrompono i nostri piani e ci costringono a vivere una realtà diversa da quella che avevamo programmata, come afferma l’autrice Manuela Bottiglieri che dal 2 agosto sta incontrando i lettori presso i Mondadori point per una ‘chiacchierata’ tra amici e scambi di idee su esperienze di vita.

Elettra si risveglia dal coma e non si riconosce in quella che dovrebbe essere la sua vita e inizia la ricerca del senso di ciò che le sta accadendo, non sente quella vita come la sua, il suo mondo è un altro....Chi di noi non l’ha pensato almeno una volta nella vita?