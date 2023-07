Monica Sarnelli: «Napoli Campione 'Si' tutto chello ca voglio io'»

Monica Sarnelli presenta la sua nuova canzone dal titolo “Si’ tutto chello ca voglio io” dedicata a quella che per lei in questo momento, come per tutti i napoletani, è la felicità più grande: Napoli campione d’Italia dopo 33 anni. Immensa è stata l’emozione della vittoria che ha portato la città a festeggiare per settimane insieme ai turisti di tutto il mondo che ancora a distanza di tre mesi la affollano anch’essi festanti. Per Monica come per tutti i partenopei l’amore per la sua città resterà sempre ‘la vita mia’ come ci canta nel video allegato a questo articolo.

“E’ una bella canzone che parla di amore – sottolinea Monica Sarnelli – anzi che si abbandona completamente all’amore con una appassionata dichiarazione di completa accondiscendenza verso questo sentimento, motore assoluto di ogni cosa nel mondo”. E a Napoli amore è soprattutto la squadra del cuore presente in ogni angolo, in ogni strada, vicolo, palazzo con le sue bandiere, murales, disegni, magliette indossate con orgoglio dagli scugnizzi come dai turisti che fanno anch’essi ore di fila pur di accaparrarsene una.