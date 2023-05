Da martedì 6 giugno sarà disponibile in tutte le librerie “Il terzo non si scorda mai - lo scudetto vissuto dai tifosi” il primo libro dei Fius Gamer, noto trio di creator tra i più seguiti e amati in Italia nel mondo del calcio con oltre 3 milioni e mezzo di followers complessivi sui social tra YouTube, Tik Tok e Instagram.

«A Napoli si è atteso tanto per il terzo scudetto – dichiarano i Fius Gamer - obiettivo raggiunto in maniera incredibile proprio in questa stagione dopo 33 anni. Momenti che resteranno per sempre indelebili nella storia della nostra squadra del cuore. Ecco perché abbiamo deciso di celebrare questo momento storico per tutta Napoli e non solo con questo nostro primo libro.

Non potevano non rendere omaggio a quella che è la nostra squadra, una passione che ci accompagna si da quando siamo bambini».

«Nel “Il terzo non si scorda mai” – proseguono i Fius Gamer - siamo riusciti finalmente a raccontarci, mostrando, tra aneddoti e storie mai raccontate tutte le emozioni che ci hanno portato sin qui, grazie soprattutto alla nostra squadra del cuore. Le peripezie che ha dovuto affrontare il Napoli sono anche metafora di quello che ognuno di noi può affrontare nel proprio cammino. Tutto appare spesso in salita e difficile, molte volte bisogna riprendersi da forti batoste ma quando si raggiungono risultati importanti senza nessuna scorciatoia particolare è tutto più bello. Proprio come è accaduto al Napoli campione d'Italia 2022/23».