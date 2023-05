«Campioni per sempre», il libro di Gianfranco Coppola all'Archivio di Stato di Napoli

Tornano gli appuntamenti organizzati dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) per raccontare lo sport sul territorio tra trionfi, economia e passione. Il prossimo evento è in programma all’Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta Grande Archivio, 5 - Sala Filangieri) martedì 6 giugno, alle ore 16, per celebrare lo scudetto del Napoli.

Per l’occasione sarà presentato il libro “Campioni per sempre”, il volume firmato da Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Ussi e redattore capo della Rai della Campania, arricchito dalle foto di Pietro Mosca e dai racconti di nove firme storiche del giornalismo, con il contributo di Dario Santoro.

Il ricavato della vendita del libro edito da LeVarie contribuisce a sostenere i progetti solidali della comunità di accoglienza Casa di Tonia, fortemente voluta dall’Arcivescovo emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, che ha firmato l’appasionata prefazione di Campioni per sempre.

All’incontro, insieme a Gianfranco Coppola e alla direttrice dell’Archivio di Stato Candida Carrino, interverranno l’ex calciatore del Napoli Raffaele Di Fusco, protagonista nel libro; la storica firma di Reapubblica Licia Granello; il funzionario archivista e curatore della mostra “Forza Napoli Sempre” Lorenzo Terzi e il presidente dell’Ussi Campania Mario Zaccaria. L’incontro sarà moderato da Marco Lobasso, giornalista e local editor di LeVarie.

L’evento è promosso dall'Ussi e dall'Archivio di Stato di Napoli, con il patrocinio di Sport e Salute.