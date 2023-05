La testimonianza della fantastica stagione azzurra arriva attraverso altri preziosi riconoscimenti per due dei protagonisti del terzo scudetto del Napoli. Giovanni Di Lorenzo e Kim Min-Jae sono stati nominati tra i migliori difensori della massima serie. Il capitano ed il centrale coreano sono due dei tre candidati al titolo di Mpv stagionale. Ieri pomeriggio la Lega di A ha svelato i nomi dei difensori che si contenderanno il titolo di categoria. Insieme a Di Lorenzo e Kim c'è anche il francese Theo Hernandez del Milan, in quella che è una sorta di appendice della sfida di campionato (e di Champions) tra azzurri e rossoneri.

Venerdì prossimo sarà svelato il nome del vincitore. I parametri per conquistare il titolo si basano su rilevazioni statistiche di un sistema che, attraverso un criterio di ponderazione di due valori, genera un indice sportivo complessivo per ruolo, considerando le partite giocate dai candidati in A. Chi avrà fatto registrare l'indice di efficienza più alto potrà fregiarsi del titolo di Mpv del reparto difensivo. Per il capitano ed il coreano una sorta di simpatico derby.

Chi è il miglior difensore della #SerieATIM 💎 2022/2023? 🎖️🧱 pic.twitter.com/72hpcmHXIC — Lega Serie A (@SerieA) May 30, 2023

L'anno scorso il premio è andato al brasiliano Bremer del Torino (quest'anno trasferitosi sulla sponda bianconera della città sabauda). Sempre nella passata stagione, Osimhen ha vinto l'Mvp come miglior U-23. E chissà che quest'anno non possa concorrere al titolo di Mvp assoluto: le nomination per la categoria più prestigiosa non sono state ancora svelate.