«Io non ho mai letto», al via il progetto nel nome di Annalisa Durante

L'iniziativa «Io non ho mai letto», varata dall'associazione Annalisa Durante, propone l'obiettivo di portare la lettura nei giovani, soprattutto nelle fasce sociali più disagiate, e riscuote una grande partecipazione: Maurizio Di Giovanni ha infatti deciso di sostenere il bando lanciato dall'ufficio scolastico regionale per la Campania, nell'ambito del concorso nazionale.

Il progetto è intitolato «Il faro di Annalisa» e chiede ai giovani di mettersi in gioco. I ragazzi coinvolti dovranno spiegare perché non hanno mai letto un libro e quale scelgono, invece, per partecipare al concorso.

Le risposte, con annesse motivazioni e commenti, saranno racchiuse in un file audio, insieme alla lettura delle righe del libro che hanno suscitato maggiore interesse.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado fino al 22 dicembre. L'obiettivo è quello di «promuovere la lettura in quella fascia che non conosce lo straordinario strumento di crescita ed emancipazione che è il libro», afferma di Giovanni, che si è rivelato ancor più entusiasta in quanto il bando è favorito dalla scuola, un organo fondamentale per la crescita e la formazione dei giovani.

Il fallimento, secondo Di Giovanni, è proprio quando i giovani abbandonano i banchi e diventano marionette nelle mani criminali e continua affermando che la soluzione è da ceracare nell'istruzione e nella fiducia: «i giovani non sono il futuro, sono il presente, un presente necessario».