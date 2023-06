Lello Marangio al Senato: “Al mio segnale scatenate l’infermo”

Lello Marangio presenta al Senato della Repubblica il suo libro sulla disabilità “Al mio segnale scatenate l’infermo”, libro disabilmente comico, edito da “Homo Scrivens”.

L’evento si svolgerà il prossimo 11 luglio alle 16, presso la sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, il tutto grazie all’iniziativa del senatore campano Francesco Silvestro, da sempre attento alle problematiche dei portatori di handicap.

Il libro di Marangio, un autobiografia comica, ha fatto breccia da subito nei lettori perché per la prima volta si parla della disabilità in maniera non consueta, ma da un ottica diversa che è quella dell’ironia di cui l’autore ha fatto la sua cifra stilistica ormai da tempo scrivendo comicità da anni per il cabaret, per il teatro e per la televisione.

Un libro che è stato presentato in tutta Italia e continua ad essere presentato riscuotendo ovunque un grosso consenso.

Presente con lui alla presentazione lo stesso senatore Francesco Silvestro, l’editore, Aldo Putignano, altri esponenti del mondo politico e sociale e sarà moderato da Antonio Auricchio.

Nel frattempo Marangio, vincitore fra l’altro del Premio Troisi edizione 2022 con il libro “Il Mercatino di Roccagioiosa”, sarà ancora nelle librerie col suo nuovo volume, il quinto, “Per favore non toccatemi i disabili”, che uscirà a fine ottobre e nel quale, dopo tre libri diversi, torna a parlare di disabilità in maniera ironica raccontando una storia d’amore fra Linda e Giovanni, due ragazzi in carrozzina.

--