«Pagine Gialle», Lello Marangio presenta il suo nuovo libro al Salone del Libro di Torino

Dopo 5 libri pubblicati Lello Marangio, umorista, autore di teatro, di televisione e di cabaret, sbarca al Salone del Libro di Torino dove, venerdì 19 maggio, presenterà il suo libro “Pagine Gialle”, “la raccolta di racconti gialli più divertente che c’è: lettore avvisato mezzo assassinato” come si legge sulla copertina.

Si tratta di una raccolta di nove veri e propri gialli, con tanto di morti ammazzati ed assassini da scoprire. Gialli, che però, hanno la particolarità di essere comicissimi. Nove bizzarre indagini poliziesche che hanno come protagonisti sette improbabili tutori della legge: Occhipinti, Fabozzi, Molinari, Basile, Beltrami, Martinelli e Carotenuto. Commissari che alla fine risolvono tutti meritoriamente il giallo sul quale indagano tranne uno di loro, il commissario Ercole Fabozzi che, a differenza degli altri, il caso non lo risolve, anzi commette solo delle grosse sciocchezze, si comporta da stupido e per questo viene trasferito continuamente, 19 volte in 15 anni di lavoro.

“Pagine Gialle” è un libro che può vantarsi della benedizione giallistica di Maurizio de Giovanni che sulla quarta di copertina scrive: «Attenzione non leggete questo libro! Nascondete le copie, fatele sparire. Siamo in tanti ad averci messo anni a convincere i lettori che il crimine è una cosa seria, che fa paura e deve terrorizzare: se leggono queste dannate pagine di quella spia di Marangio, scoprono che può far sbellicare dalle risate.

Non sia mai».