«Per favore non toccatemi i disabili», il libro manifesto di Lello Marangio fuori a ottobre

Al suo quinto libro l’ umorista Lello Marangio ritorna a parlare di disabilità con il suo stile e con il suo umorismo che ormai è diventato un marchio di fabbrica.

Dopo il successo del suo primo libro «Al mio segnale scatenate l’ infermo» che ha raccolto premi e riconoscimenti ovunque, arriva nelle librerie «Per favore non toccatemi i disabili» (Ed. Homo Scrivens) in uscita ad ottobre, un romanzo dove Marangio racconta la dolcissima storia d’amore fra Linda e Giovanni, due vite che s’intrecciano, due ragazzi in carrozzina, che disabili non lo erano ma lo sono diventati.

Un libro manifesto che fa tanto ridere ma anche tanto riflettere perché con leggerezza e precisione mette sotto gli occhi di tutti quanto può essere complicata la vita di chi ha difficoltà fisiche.

Due esistenze prima perfette, fatalmente interrotte, due cambi di direzione forzate, una grande passione che sboccia fra due ragazzi, lui grafico pubblicitario, un creativo con sempre tantissime e belle idee, lei violinista di grande talento sempre in giro con l’orchestra della quale fa parte.

Il loro amore, e sullo sfondo la rottura di un ascensore che rimescola di nuovo tutto e un’ idea, molto forte che l’autore lancia a mo’ di provocazione.

Lello Marangio, scrittore professionista di testi comici, lavora per il teatro, il cinema, la televisione e tiene workshop di scrittura umoristica (l’ultimo a Ricomincio dai Libri), continua a presentare i suoi libri in giro: sabato 30 settembre è stato al Bitus di Pompei, il 2 novembre al Piceno Film Festival di San Benedetto del Tronto ed il 21 a Zurigo dove farà conoscere i suoi libri con un evento voluto dall’ Associazione Svizzera per i rapporti culturali con l’ Italia.

Marangio ha partecipato come autore comico praticamente a tutte le principali trasmissioni televisive comiche sia regionali che nazionali a partire da Zelig, Arcizelig, Zelig Circus, Colorado, Made in Sud, Peppy Night, Comedy Central, Telegaribaldi, Ciakkati e tante altre.

Per Homo Scrivens ha scritto cinque libri, l’ultimo dei quali è Pagine gialle. Nel 2022 con Il Mercatino di Roccagioiosa ha vinto il Premio Massimo Troisi per la Migliore Scrittura Umoristica e a luglio del 2023 ha vinto il Premio Nazionale Il Giullare realizzato a Trani.