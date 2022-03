«Napoli Purp Fiction» il nuovo libro di Giancarlo Tommasone va alle origini del “b-movie partenopeo”

Si intitola «Napoli Purp Fiction (Da Mario Merola a Pino Mauro - I 10 film da vedere almeno una volta nella vita)» il nuovo libro del giornalista e scrittore Giancarlo Tommasone. Un viaggio nella filmografia made in Naples tra “tarantelle e Tarantino”, guappi vecchio stampo, contrabbandieri e motoscafi blu, sceneggiata riversata sul grande schermo, e ‘samurai partenopei’ interpretati da grandi della musica e del teatro come Mario Merola, Pino Mauro e Mario Trevi.

L’autore racconta 10 pellicole di un filone che si sviluppa tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta dello scorso secolo, e inizialmente relegato nell’universo dei B-Movie, sarà poi riscoperto e diverrà fonte di ispirazione per famosi cineasti, in Italia ma soprattutto negli States. «Quei film cristallizzano una Napoli che non c’è più e recano dentro una sorta di proto-pulp; nel tempo sono diventati dei veri e propri cult, parte importante della nostra cultura», sottolinea Tommasone. La prefazione del volume edito da Stylo24, è affidata a Mimmo Falco, presidente Corecom Campania, la postfazione è a firma dell’attore e regista Vincenzo Pirozzi.