“New York metro per metro”: la Grande Mela vista dagli occhi di un passeggero della “subway” nel libro di Piero Armenti

Piero Armenti, il tour operator originario di Salerno tra i più noti sui social, torna in libreria con “New York metro per metro”, edito da Mondadori e acquistabile da domani 4 luglio in tutti i punti Mondadori e su Amazon.

«Questa volta non è un romanzo - dice l’autore, che di romanzi ne ha già pubblicati due: “Una notte ho sognato New York” e “Se ami New York”, entrambi nel 2020 -, ma una guida a cui sono particolarmente legato. Racconto le fermate della metropolitana di Manhattan, con luoghi, storie e aneddoti. Sono ossessionato dalla metropolitana, vite in movimento nelle viscere della metropoli. La metropolitana abbatte la distanza tra centro e periferia, e rende New York più democratica».

Dunque, il nuovo libro si presenta come «un inno alla metropolitana come strumento di democrazia realizzata»: un viaggio tra la storia e gli aneddoti di New York, attraverso gli occhi di un passeggero che ad ogni fermata della metro scopre qualcosa di nuovo.

Piero Armenti è il fondatore de “Il mio viaggio a New York”, tour operator divenuto ormai tra i più famosi della Grande Mela, nonchè un punto di riferimento per gli italiani che vogliono visitare la grande città americana.

Vanta centinaia di migliaia di follower sui social ed è in programma l'uscita di un tv show, dedicato proprio alla sua agenzia di viaggi.