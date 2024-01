“Gli esperimenti del principe di Sansevero nelle illustrazioni di Daniela Pergreffi” alla Galleria Off Gallery

Martedì 30 gennaio dalle ore 18:00, presso la Galleria Off Gallery, inaugura la mostra “Haravec | Gli esperimenti del principe di Sansevero nelle illustrazioni di Daniela Pergreffi”, organizzata dal Museo Cappella Sansevero.



A distanza di oltre due secoli, la genialità di Raimondo di Sangro è ancora motivo di grande interesse e ha ispirato l’illustratrice Daniela Pergreffi nella realizzazione, con tecnica mista, di 14 illustrazioni sulle invenzioni del principe. L’artista, partendo dalle fonti letterarie, ha elaborato immagini personali dall’atmosfera onirica ed evocativa.

La mostra è ospitata nello spazio Off Gallery in via Raimondo di Sangro. In contemporanea, all’interno della navata della Cappella Sansevero sarà esposta l’illustrazione della Carrozza marittima, affiancata all’incisione settecentesca originale.