«Pittore ad Ercolano», la personale di Lluis Lleó che racchiude le bellezze del vesuviano

Dal 27 gennaio, le meravigliose sale affrescate di Villa Campolieto ospiteranno la personale di Lluis Lleó dal titolo «Pittore ad Ercolano», a cura di Maria Savarese in collaborazione con Ciro Delfino.

L'esposizione offre uno sguardo completo sulla produzione più recente dell'artista e sulla sua visione maturata nei trent’anni trascorsi a New York, segnando la sua prima presentazione in Italia in un contesto museale che racchiude la parte più nobile delle bellezze vesuviane.