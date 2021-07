Comunicazione del patrimonio culturale, al Mann un master di II livello

Nell'Auditorium del MANN è stato inaugurato il Master di II livello in Comunicazione del Patrimonio Culturale: promosso dall'Università degli Studi di Napoli in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il percorso di specializzazione biennale rappresenta un unicum nell'offerta formativa italiana.

Il Master, infatti, per la prima volta con lo spessore scientifico di un corso biennale e di II livello, intende formare on-field comunicatori nello specifico settore dei beni culturali; il Master rappresenta, inoltre, titolo di accesso per le procedure selettive bandite dal Mic per i Funzionari della promozione e della Comunicazione.

Le lezioni del Master, cui hanno dato il via Matteo Lorito (Rettore dell'Ateneo federiciano), Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Francesco Bifulco (coordinatore scientifico del corso) e Daniela Savy (referente scientifico del progetto Obvia- Out of Boundaries Viral Art dissemination e di MANN in Campus/ membro del Consiglio Scientifico del Master), si svilupperanno, a partire da settembre, con un efficace metodo teorico e pratico al tempo stesso.