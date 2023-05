Sette dipinti su tela e altrettanti disegni a tecnica mista su carta animati da un'esplosione continua di colori, solo di tanto in tanto dominati dal nero. È questo il corpus espositivo della mostra «Things come together when they do» della brasiliana-losangelina Thai Mainhard, che sintetizza la complessità umana in articolate composizioni di impronta espressionista astratta. Alla sua prima mostra a Napoli, ospite di Giuseppe Compare negli spazi di Shazar Gallery da venerdì (inaugurazione ore 17-20, via Pasquale Scura), l'artista presenta una scelta di opere, a cura di Valeria Schaefer, dalle quali si evidenzia la sua intensa ricerca. Un percorso che dapprima guarda all'arte di Willem de Kooning, Cy Twombly e Joan Mitchell e, poi, evolve verso un sempre più personale linguaggio astratto, caratteristica cui va ascritta l'idea di accogliere in galleria i suoi lavori.

«Nelle nuove generazioni di artisti - commenta Giuseppe Compare - c'è un prepotente ritorno all'astrazione che si sviluppa attraverso una tecnica pittorica ultra contemporanea, con ampio uso oltre che della pittura ad olio e dell'acrilico anche di bombolette spray, oil stick, flashe e tutte le tecniche possibili con un occhio alla street art e alla pittura murale». Thai Mainhard, che è di Rio e vive a Los Angeles da 12 anni, «pur essendo giovanissima, ha sviluppato un suo linguaggio fatto di colori sfavillanti, brillanti che rimandano a tutte le sue esperienze di vita, negative e positive», spiega ancora il gallerista. Vivace ed energico, l'universo pittorico di Mainhard è un fiorire di segni che racchiudono il tentativo di conciliare il caos interiore dell'individuo con quello esterno della rutilante vita del mondo; punto di partenza, un alfabeto segnico e cromatico che guarda all'ambiente in cui l'artista è nata e cresciuta: il verde lussureggiante, le sfumature del blu e il candore delle spiagge di sabbia bianca della sua terra che, un passo dopo l'altro, l'ha portata a intraprendere una carriera internazionale costellata di mostre dagli Stati Uniti all'Europa e l'Oriente.