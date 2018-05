Air France-Klm: accordo transatlantico con Delta e Virgin

Accordo finale verso una joint venture transatlantica tra Air France-Klm, Delta Air Lines e Virgin Atlantic. L'intesa siglata tra le compagnie aeree definisce la governance e i termini commerciali e operativi della nuova joint venture allargata. Al termine dell'operazione, Air France-Klm acquisirà una partecipazione del 31% in Virgin Atlantic per un ammontare di 220 milioni di sterline, oggi in mano a Virgin Group, che conserverà una quota del 20% e la presidenza di Virgin Atlantic. Delta conserverà il suo 49%. Sul fronte dei servizi la joint venture punta ad offrire ai passeggeri delle rotte transatlantiche una rete di collegamenti ampia e equilibrata, tariffe competitive e vantaggi reciproci per i frequent flyer, come ad esempio la possibilità di accumulare miglia sui voli delle compagnie dell'intesa e di accedere alle lounge dedicate ai passeggeri premium nei maggiori aeroporti. Gli accordi firmati sono adesso sottoposti al via libera delle autorità competenti

Mercoledì 16 Maggio 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 14:55

