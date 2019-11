Black Friday, le offerte lampo: tutti gli sconti dell'ultimo minuto . Black Friday 2019 è finalmente arrivato. Solo per oggi, 29 novembre, Amazon lancia delle super offerte su un'infinità di articoli diversi: si va dall'elettronica all'abbigliamento, dagli articoli per la casa agli accessori. Tutto a prezzi irresistibili. Imperdibili le offerte di Amazon oggi sui televisori, uno degli articoli più gettonati da chi fa shopping online. Alcuni esempi? Samsung Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver è disponibile con l'incredibile sconto del 55%. E ancora Samsung TV The Frame, 4K 65", Nero è in vendita con uno sconto del 27%. Ma per vivere un'esprienza ancora più immersiva non potete rinunciare alla Samsung Soundbar da 170 W, 2.1 Canali, Nero al 39% di sconto. Offerte eccezionali per televisori di ogni marca e dimensione: Akai da 40'', Lg da da 49'', Sharp da 40'', Sony da 65'', tutti a prezzi super.

Black Friday 2019, ci siamo: ecco tutte le offerte su Amazon



Se invece desiderate acquistare uno smartwatch, oggi, Black Friday 2019, è il giorno giusto: Huawei Band 3 Pro con il 42% di sconto. Per chi invece preferisce un notebook, Amazon ha pensato a delle offerte speciali valide solo per questo Black Friday: Acer Aspire Notebook portatile con Ram da 4 GB è disponibile con uno sconto del 40%. Grandi occasioni anche sui portatili a marchio HP, Lenovo e MSI. E se siete appassionati di foto e video, solo per il Black Friday, Amazon ha delle offerte per voi: videocamera Handycam della Sony e fotocamera digitale mirrorless Sony Alpha 6500 sono in vendita a prezzi super.

LE OFFERTE "WOW"

Solo per oggi, 29 novembre, in occasione del Black Friday 2019, Amazon lancia le offerte "WOW": ogni ora un nuovo prodotto a un prezzo super, disponibile fino a mezzanotte. L'offerta "WOW" delle 6 è LG Gram Laptop con display 17" con uno sconto del 33%. Dalle 7 è disponibile il gioco Ravensburger Gravitrax . Alle 8 è partita l'offerta sulla piastra per capelli Ghd Gold ink on pink Styler, Limited Edition. L'offerta WOW delle 10 è sull'aspirapolvere Hoover H-Free in vendita al 50% del prezzo originale. Alle 11 c'è un'offerta WOW per gli sportivi: Fitbit Inspire, Tracker per Fitness e Benessere con il 41% di sconto. Il tablet Lenovo TAB M10 , disponibile a un prezzo super, è l'offerta delle ore 12.

L'offerta WOW delle 13 è per i bambini: LEGO Starwars Millennium Falcon a un prezzo speciale. Il rasoio Braun Series 7 dalle 14 è in vendita con uno sconto del 34%. Lo sconto delle ore 15 sull'aspirapolvere Hoover BR 30 è davvero super: il prezzo fa registrare un -67%.

Anche Mediaworld ha lanciato le sue offerte per il Black Friday: fra gli articoli più venduti oggi troviamo il computer Apple iMac 21,5'', l'aspirapolvere Dyson V10 Animal, la smart TV Samsung 55'' 4k HD, tutti a prezzi super scontati. Unieuro propone uno sconto del 50% su forno a microonde Whirlpool, così come su macchina del caffè DeLonghi. Lo smartphone Huawei P30 Pro è in offerta speciale per il Black Friday con sconto del 30%.

