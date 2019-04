Ferrovie, 9mila dipendenti al lavoro durante feste e ponti

LEGGI ANCHE

Oltre 9 mila dipendenti del gruppo Fs Italiane lavoreranno durante le festività pasquali e i prossimi ponti primaverili, da oggi, 19 aprile, e fino al 5 maggio, per garantire servizi di assistenza e vendita, sicurezza in stazione e a bordo treno, piena disponibilità delle reti sia ferroviaria sia stradale. Circa 500 persone sono impegnate nelle Sale operative di Trenitalia per monitorare i treni in viaggio e garantire la migliore assistenza agli oltre 15 milioni di viaggiatori che si sposteranno in Italia.Potenziati, con 2mila persone al giorno, anche i servizi di assistenza, vendita e informazione nelle principali stazioni e a bordo treno. Rete Ferroviaria Italiana ha rafforzato, con 3mila addetti, fra tecnici della manutenzione e operatori della circolazione, i presidi giornalieri degli impianti strategici e di tutte le Sale operative centrali e territoriali che controllano e gestiscono gli oltre 16.700 chilometri di rete ferroviaria nazionale.Sono circa 1.600 gli addetti di Protezione Aziendale che, in costante contatto con le Sale operative di RFI, delle Imprese ferroviarie e con il Servizio centrale della Polizia Ferroviaria, controllano l'intero sistema ferroviario nazionale. Previsti anche servizi specifici per esodi e controesodi nelle principali città d'Italia, soprattutto a Milano, Venezia e Cinque Terre.Anas ha al lavoro, a livello nazionale sui circa 30mila chilometri di rete complessiva, oltre 1.700 mezzi e 2mila addetti alla gestione della viabilità. Il monitoraggio della rete, l'assistenza per il pronto intervento e la regolazione dei flussi stradali e autostradali di competenza sono monitorati e gestiti dalle 20 Sale operative compartimentali e dalla Sala situazioni, operativa 24 ore su 24. Oltre che nelle stazioni, i viaggiatori possono aggiornarsi sul traffico ferroviario e su ogni altra notizia utile consultando il sito web fsnews.it, il quotidiano online di FS Italiane; ascoltando FSNews Radio sul web e in oltre 270 stazioni; e collegandosi a fsnews_it, il profilo Twitter del Gruppo FS Italiane. La situazione del traffico stradale e autostradale in tempo reale è consultabile sul sito web stradeanas.it, dall'app Vai di Anas per smartphone e tablet o tramite servizio clienti Pronto Anas, raggiungibile al numero verde gratuito 800 841 148.