Inps: in aumento le domande di disoccupazione

Giovedì 22 Novembre 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 11:10

In aumento le domande per il sussidio di disoccupazione che sono arrivate all'Inps nel mese di settembre. Salgono a quota 223.555 tra Naspi, Aspi, mini Aspi, mobilità e Discoll in aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione.Ad agosto erano state 115.081, in aumento dell'8,6% rispetto al mese corrispondente dell'anno scorso.Le domande per il sussidio di disoccupazione sono aumentate anche complessivamente nei primi nove mesi del 2018: sono giunte a quota 1.382.670 con un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2017.