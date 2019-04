Matrimonio, bonus agli under 35 dagli abiti alle bomboniere. Ma solo se si sposano in chiesa: la proposta della Lega

Il glifosato provoca danni alla salute per tre generazioni: lo studio choc sui topi​

Giovedì 25 Aprile 2019, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 16:08

Unconper tutte le spese inerenti al, riservato alle giovani. Ma solo se il matrimonio viene celebrato in, con. È questa lafirmata da una cinquantina die presentata alla Camera.Il primo firmatario della proposta di legge è, deputato del Carroccio. Come riporta anche Open , i criteri per ottenere il bonus non si limitano alla giovane età delle coppie e al rito religioso, ma ce ne sono altre, come ad esempio unnon superiore ai 23mila euro. Il bonus non è erogabile se la coppia sceglie di sposarsi fuori dall'Italia o se entrambi i futuri coniugi non possiedono laLe detrazioni fino al 20% previste dalla proposta di legge riguardano leper gli abiti degli sposi, il ristorante, le bomboniere, i compensi per parrucchieri, truccatori, fotografi e anche la decorazione della chiesa. In questo modo, sarà possibile ottenere una, «ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo». Un altro criterio per ottenere il bonus è che le spese siano riportate correttamente nella dichiarazione dei redditi.Come spiegano alcuni deputati della, la proposta nasce da un dato statistico: negli ultimi anni sono sempre meno icelebrati in chiesa, mentre quelli colsi attestano intorno al 46,9% del totale. Le ragioni sono diverse, ma quella principale è l'eccessivorispetto a quello civile. Per questo motivo, spiegano gli esponenti del Carroccio, occorre «agevolare quelle giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso».