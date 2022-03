Auto, bonus fino a 6.000 euro: ecco i modelli con l'incentivo

Da 1250 euro fino a seimila euro di sconto. Ritornano gli incentivi per l'acquisto di auto nuove poco inquinanti. A giorni sarà varato il dpcm (decreto della presidenza del consiglio dei ministri) che darà il via a questa nuovo orund di agevolazioni. Ieri a Palazzo Chigi si è svolta una riunione tra i ministri interessati (Giorgetti, Cingolani, Orlando) e il sottosegretario Roberto Garofoli. Si è parlato anche di una strategia pluriennale per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati