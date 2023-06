Bonus bollette, verso la proroga a settembre: nel decreto anche il taglio dell'Iva al 5%

Bonus bollette, c'è la proroga al terzo trimestre - a quanto si apprende - del bonus sociale per aiutare i meno abbienti contro il caro energia, nel decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di luce e gas, atteso in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, inoltre, dovrebbe far valere fino a settembre anche il taglio dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema solo per il gas. Non dovrebbe invece arrivare la proroga per i crediti di imposta. La misura, come spiegano fonti di governo, si autosostiene con risparmi di spesa sulle somme già stanziate per gli aiuti contro il caro bollette nel primo semestre.