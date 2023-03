Crédit Suisse, Borse europee volatili: Milano gira in positivo. Asia in rosso e giù il prezzo del petrolio

Tonfo delle Borse europee che non reggono l'urto delle preoccupazioni scatenate dal salvataggio del Credit Suisse e imboccano la strada del ribasso dopo un avvio in leggero calo. Londra cede l'1,5%, Parigi arretra dell'1,3% mentre Francoforte lascia sul terreno l'1%, con il comparto bancario bersagliato dalle vendite: l'indice Dj Stoxx di settore perde il 4,1%. Commerzbank perde il 6,5%, Standard Chartered il 6,1%, Socgen il 5,7% e barclays il 5,5%.

I listini

Anche Piazza Affari sprofonda dopo le prime contrattazioni affondata dalle vendite sul comparto bancario. Il Ftse Mib cede il 2,6%. Mps perde il 6,6%, Unicredit il 6,5%, Bper è in asta di volatilità con un ribasso teorico del 6,6%, Banco Bpm svicola del 6%. Intesa cede il 5%. Male anche Fineco (-4,9%), Saipem (-5,2%) e Iveco (-4,4%).

Avvio pesante per Ubs alla Borsa di Zurigo dopo l'accordo per il salvataggio del Credit Suisse. Il titolo del colosso elvetico, i cui azionisti non potranno bocciare l'intesa, cede l'8,8% mentre il Credit Suisse sprofonda del 64%, penalizzato dalla valutazione di 3 miliardi di franchi assegnatale nell'ambito dell'operazione.

Anche l'Asia in rosso

Seduta in rosso per le Borse asiatiche dopo l'accordo per l'acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2%, mentre Shenzhen e Shanghai contengono i ribassi allo 0,4%. In calo i future sull'Europa e sugli Stati Uniti con quello sull'Euro Stoxx 50 che cede l'1,1% e quelli su Dow Jones e Nasdaq in flessione dello 0,8% e dello 0,4%. Dopo una prima valutazione positiva del salvataggio e dell'iniezione di liquidità da parte delle banche centrali, che aveva spinto i future sull'Euro Stoxx a salire dell'1,4%, tra gli investitori prevale la cautela per le turbolenze che stanno investendo i mercati.