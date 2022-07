Elon Musk passa al contrattacco e fa causa a Twitter: il processo al via il 17 ottobre

Continua la guerra tra Elon Musk e Twitter, dopo che il miliardario patron di Tesla si è ritirato dalla sua offerta di acquisto da 44 miliardi e il social media lo ha denunciato: secondo quanto riporta l'agenzia Reuters sul suo sito, Musk è passato al contrattacco e ha presentato una controcausa contro Twitter.

La causa del patron di Tesla non è stata ancora pubblicata e quindi non si conoscono i dettagli. Si sa comunque che i legali di Musk l'hanno presentata poche ore dopo che il tribunale del Delaware ha convocato il processo per il 17 ottobre. Un procedimento di cinque giorni che, Twitter spera, costringerà il milionario a concludere l'operazione.