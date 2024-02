Un premio ai lavoratori degli impianti che si mostreranno più propensi a far crescere l'azienda. Per 5mila dipendenti di Ferrari in Italia, quest'anno un premio di competitività fino a 13.500 euro. Il prossimo anno il valore massimo potrà arrivare a circa 17mila euro.

Il premio sarà commisurato alle presenze al lavoro: per raggiungere il massimo bisognerà non avere fatto neppure un'assenza durante l'anno.