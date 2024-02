Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025, c'è l'accordo. «Prenderà il posto di Sainz. Annuncio imminente»

Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025. Stavolta è più di un rumor. L'accordo sarebbe cosa fatta e dovrebbe essere annunciato già in giornata. L'inglese dovrebbe lasciare la Mercedes al termine di questa stagione, per unirsi alla Rossa dal 2025. A lasciargli la monoposto sarà Sainz, il cui rinnovo ha subito un improvviso stop nelle ultime settimane. «Lewis Hamilton lascerà la Mercedes e si unirà alla Ferrari». Così Sky Sports F1 ha lanciato la notizia, riportando come l'inglese potrebbe cambiare scuderia in vista della prossima stagione di Formula 1. Tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati oggi pomeriggio alle 14 (le 15 italiane) per un briefing con il Team Principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison. Annuncia la Bbc. Il tema dell'incontro potrebbe probabilmente essere proprio l'annuncio della partenza di Hamilton in direzione Ferrari.

Ferrari ha scelto, il futuro è Charles Leclerc: prolungato il contratto

Hamilton alla Ferrari: cosa sappiamo

Dopo assere approdato nel 2013 con la livrea tedesca, il pilota classe 1985 potrebbe cambiare divisa dopo aver firmato un prolungamento di due anni nel 2023.

Al termine del suo contratto, quindi, potrebbe vestire la tuta da gara rossa, tipica della scuderia italiana.

Il clamoroso scoop trova diverse conferme in ambienti vicini a Maranello. I primi contatti risalirebbero al 2023. Fondamentale sarebbe il ruolo del team principal Frederic Vasseur, che ha un ottimo rapporto con il pilota pluri-campione del mondo. La notizia arriva dopo l'annuncio del rinnovo di Charles Leclerc, messo al centro del progetto presente e Futuro.

Per Sainz invece, si parla di Red Bull e Aston Martin. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza alla fine del 2024. Il suo rinnovo sembrava cosa fatta, poi qualcosa si è inceppato. Probabilmente, a bloccare tutto è stata l'apertura di Hamilton al passaggio alla Rossa.

La carriera di Hamilton

Lewis Hamilton comincia a correre sin da piccolo, con il padre che nel 1991 gli regala un modello automobilistico elettrico facendo nascere la sua passione per le corse. Nel 1995 vince il campionato cadetto britannico sui kart e all'età di 12 anni viene affiancato dalla McLaren, che lo sponsorizza nella scalata alle serie minori. Nel 2001 esordisce in Formula Renault e nel 2003 vince il titolo con 10 vittorie in 15 gare. Diventa campione della F3 Euro Series nel 2005.

Nel 2007 esordisce con McLaren e sfiora il titolo all'esordio, con Raikkonen che vince in Brasile e chiude la classifica con un punto in più dell'inglese, complici anche diversi errori. Nel 2008 firma un quadriennale con la McLaren per un totale di 138 milioni di dollari. Nello stesso anno vince il primo mondiale e diventa il pilota più giovane a trionfare con poco più di 23 anni. Nei cinque anni successivi, Lewis galleggia tra il quarto e il quinto posto finale, per poi tornare alla vittoria nei due mondiali successivi (2014-2015). Dopo il secondo posto nel 2016, infine, vince quattro titoli di seguito dal 2017 al 2020, eguagliando il record precedente di Schumacher per numero di successi.

Quote in tilt

I rumors degli ultimi giorni si stanno velocemente concretizzando: Lewis Hamilton sembra davvero a un passo dalla Ferrari, e a confermarlo - dopo le indiscrezioni dei media internazionali - sono anche i bookmaker, sempre attentissimi alle novità del circus della F1. Stamattina, riporta Agipronews, l'arrivo del britannico alla Scuderia di Maranello dal 2025 era offerto a 6 dagli analisti Sisal, quota che è crollata a 3 nel giro di poche ore. Un ulteriore ribasso dell'offerta ha infine convinto i bookmaker a chiudere le giocate e, almeno dal loro punto di vista, a dare per fatto l'affare dell'anno.