Fisco, boom cause sospese. Il governo studia la riforma: ecco i giudici specializzati

Il dato è impressionante. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio del Dipartimento delle finanze, i ricorsi pendenti contro il Fisco sono oltre 345 mila. Oltre ad altri 50 mila in Cassazione. Famiglie, imprese, partite Iva, che una volta ricevuto un accertamento o una richiesta da parte dell’amministrazione, ritenendola ingiusta la impugnano davanti alle Commissioni provinciali e, in appello, davanti a quelle Regionali. Il valore delle cause...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati