Gas russo, per lo stop aiuti Ue da 300 miliardi: più carbone e nucleare

Quasi 300 miliardi di euro per accelerare sull’indipendenza energetica da Mosca. Il piano “RePowerEU”, svelato ieri dalla Commissione Ue, spinge sulla transizione verde e sulle rinnovabili, ma nell’immediato si rivolge anche a carbone e nucleare perché tutti gli strumenti servono per staccarsi rapidamente dalle forniture russe e azzerarle entro il 2027. «Non abbiamo scelta», dicono a Bruxelles, spiegando che il piano non mette in discussione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati