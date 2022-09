Si conosce da sempre: scritta in stampatello blu elettrico e le iniziali PT che campeggiano su uno sfondo tondo e giallo.

Si tratta del logo di Poste Italiane, che da oggi riceve il riconoscimento di "marchio storico di interesse nazionale" e diventa un nuovo esempio del made in Italy.

A darne notizia è il TGPoste nell’ambito di un servizio dedicato alle iniziative dell’azienda giunta al suo 160° anniversario. Anche per i 242 uffici di Napoli e provincia arriva il riconoscimento del Mise con l’iscrizione nel registro ad hoc istituito per tutelare e valorizzare il “made in Italy”.

Proprio con l’intento di celebrare il suo legame con la vita e le trasformazioni del Paese, Poste Italiane ha rievocato luoghi e percorsi del logo nello lo spazio espositivo “Poste Storie”, allestito all’interno dell’ufficio postale di piazza San Silvestro a Roma.

Una mostra che ripercorre l’attività e i valori dell’azienda attraverso oggetti storici, filmati, video immersivi, realtà aumentata e opere d’arte realizzate per l’occasione. L’esposizione che è possibile visitare gratuitamente è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00.