Napoli, Sicily by Car apre alla stazione centrale

Sicily by Car (SBC:IM), società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, annuncia l’apertura di un nuovo ufficio di noleggio nella città di Napoli, nei pressi della stazione centrale.

Con la nuova apertura il Gruppo rafforza la propria presenza in Campania - dove è presente con un ufficio presso l’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino e uno a Salerno downtown – regione altamente strategica per servire tutto il Mezzogiorno.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: «Abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza a Napoli con un ufficio downtown, come presidio strategico in una città che è un indiscutibile hub internazionale tanto turistico che economico.

Sono certo che questa nuova apertura darà uno slancio importante allo sviluppo competitivo di Sicily by Car non solo in Campania, ma in tutto il Mezzogiorno e conferma la nostra volontà di continuare a espanderci nelle località che esprimono un potenziale di business che non possiamo sottovalutare».

Il Gruppo presidia il territorio nazionale con una rete di oltre 50 uffici di noleggio, mentre a livello internazionale è presente in Portogallo con la controllata «Sicily by Car Portugal LDA», in Albania con la controllata «SBC Albania Sh.p.k.» e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia, Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali.

SbC ha altresì stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del servizio car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran).